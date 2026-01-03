फ्री इलाज के लिए मना किया तो होगी कर्रवाई, रेखा गुप्ता सरकार में दिल्लीवासियों के लिए राहत…EWS में बड़ा बदलाव

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की आय सीमा में बदलाव करते हुए रेखा गुप्ता की सरकार ने इसे अब 5 लाख रुपये तक कर दिया है। दरअसल, पहले यह सीमा 2.20 लाख रुपये थी, लेकिन अब 5 लाख रुपये तक सालाना आय वालों को इस कैटेगरी में शामिल करने का फैसला किया गया है। वहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में EWS मरीजों के इलाज के लिए नई आय सीमा तत्काल प्रभाव से लागू की जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि रेखा सरकार के लिए गए इस फैसले से दिल्ली के लाखों परिवारों को राहत मिलने वाली है।