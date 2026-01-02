पिता संग एक घंटे में सगे चाचा का खत्म कर दिया पूरा परिवार, 8 हत्याओं से नहीं भरा मन तो 9वें को मार डाला, पुलिस भी हैरान

आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिले के लोनी के अशोक विहार का है, जहां रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी योगेश रहते थे। पुलिस के अनुसार, योगेश की हत्या के पीछे व्यक्तिगत खुन्नस सामने आई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक गली के कुत्तों को हमेशा खाना-पानी देता था, जो उसे पसंद नहीं था। शराब पीने के बाद आरोपी अक्सर योगेश से झगड़ा करता था। हत्या करने वाले आरोपी अरविंद और योगेश के बीच पुरानी खुन्नस चल रही थी, जिसकी जानकारी योगेश के बेटों को भी थी। मृतक के बेटे नीतीश और गुड्डू भी अपने पिता की इन हरकतों से परेशान थे। दोनों बेटों ने अपने पिता को रास्ते से हटाने की बात आरोपी अरविंद से की, जिससे उसकी पुरानी रंजिश फिर उभर आई और उसने हत्या करने के लिए हामी भर दी। पिता की हत्या कराने के लिए दोनों बेटों ने अरविंद को 5 लाख रुपये देने का वादा किया था।