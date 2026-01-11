दिल्ली में महिला RWA अध्यक्ष की नाम पूछकर हत्या, पति कनेक्शन पर काम कर रही पुलिस

ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पति की हत्या के मामले के ट्रायल को कमजोर करने के लिए अब मुख्य गवाह रचना यादव की हत्या कराई गई हो। पति की हत्या के मामले में रचना मुख्य गवाह थी इसलिए उनकी गवाही काफी महत्वपूर्ण थी। उत्तर-पश्चिम जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भीष्म सिंह ने मीडियाकर्मियों को दिए एक बयान में कहा है कि वर्ष 2023 में हुई रचना के पति की हत्या के मामले से जुड़े सभी तथ्यों और वर्तमान में मामला किस स्टेज पर है इसका पता लगाया जा रहा है। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दोनों हमलावरों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं।