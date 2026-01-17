सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर युवक की हत्या, गर्लफ्रेंड के वीडियो पर था विवाद, सुलझाने के बहाने बुलाया और..

जानकारी के अनुसार, मृतक कृष्णा साहू अपने पूरे परिवार में अकेला कमाने वाला था। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। कृष्णा अपने बुजुर्ग माता-पिता और तीन बहनों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। परिवार वालों के अनुसार, कृष्णा बहुत शांत स्वभाव का था और वह किसी भी तरह के झगड़े से दूर रहता था। मृतक कृष्णा के ताऊ ने कहा कि वह हर शाम काम से 6 बजे लौट आता था। उस दिन भी वह शाम के समय से घर आ गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे उसका दोस्त बुलाने आ गया और वह कहकर चला गया कि कुछ देर में घर लौट आएगा। लेकिन वह नहीं लौटा और रात के10 बजे उन्हें उसके मरने की खबर दी गई।