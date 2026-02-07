महाराष्ट्र पंचायत चुनाव: आज 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों में 2.09 करोड़ मतदाता तय करेंगे किसकी बनेगी सरकार

Election महाराष्ट्र में आज ग्रामीण सत्ता का फैसला होने जा रहा है। राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है। कुल 2.09 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 731 जिला परिषद सीटों और 1,462 पंचायत समिति सीटों पर उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। चुनाव परिणाम 9 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाताओं में 1.07 करोड़ पुरुष, 1.02 करोड़ महिलाएं और 473 अन्य मतदाता शामिल हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिलीं। कई जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है।