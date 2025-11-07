करनाल से वोटरों को भेजा गया…बिहार में जबरदस्त मतदान पर AAP के नए दावे से भड़का सियासी पारा

पहले चरण के तहत गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ। राज्य के 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 64.66% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत है। 2000 में यह आंकड़ा 62.57% था, जबकि 2020 में कोविड-19 के दौरान 57.29% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग का कहना है कि अंतिम आंकड़ों में मामूली बढ़ोतरी की संभावना अभी भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी वोटिंग दर सत्ता-विरोधी लहर से लेकर जनसमर्थन तक कई मायनों में संकेत दे सकती है, लेकिन आप के आरोपों ने इस रिकॉर्ड को एक नए विवाद में बदल दिया है।