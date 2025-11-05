दिल्ली में 63 साल से चली आ रही अनोखी परंपरा पर ब्रेक! रेखा सरकार पर भड़की AAP

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा "दिल्ली में शताब्दियों से चल रहे, धार्मिक सौहार्द के त्योहार 'फूलवालों की सैर' को इस साल से बंद किया जा रहा है। भाजपा की सरकार में एक एक करके सभी अच्छे काम बंद किए जा रहे हैं। अंग्रेज अपनी “Divide and Rule” की नीति के तहत नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में प्यार और भाईचारा रहे। अंग्रेज हमें धर्म के नाम पर लड़ाते थे। ताकि भारत कमजोर रहे। इसीलिए अंग्रेजों ने साल 1942 में “फूलवालों की सैर” को बंद किया था। अब भाजपा सरकार ने इसे बंद किया है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग योगमाया मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाते है और हिंदू समुदाय के लोग दरगाह में फूलों की चादर चढ़ाते हैं।”