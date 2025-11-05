एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक, भारी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, इन राज्यों में अलर्ट

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार, ताजा पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों पर सक्रिय है। इसके अलावा अरब सागर के ऊपर बनी मौसम की नई प्रणाली (Western Disturbance) ने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र को अपनी ओर खींचकर गुजरात और सिंध की ओर बढ़ा दिया है। इसी के चलते मौजूदा समय में पूर्वी सिंध, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलाव मध्य राजस्थान पर एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो उत्तर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश कराएगा।