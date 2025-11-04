आप तत्काल दिल्ली छोड़ दें, अगर…राष्ट्रीय राजधानी में किसके लिए जारी की गई गंभीर चेतावनी

Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक रूप ले चुका है, जिससे 'जहरीली' हवा ने जन-जीवन में हाहाकार मचा दिया है। प्रदूषण के इस जानलेवा संकट के बीच, दिल्ली एम्स (AIIMS) के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने एक अत्यंत गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। उन्होंने खराब फेफड़ों वाले लोगों को तत्काल दिल्ली छोड़ने की कड़ी सलाह दी है। डॉ. गुलेरिया ने कहा है कि दिल्ली का प्रदूषण अब COVID-19 से भी अधिक मौतों का कारण बन रहा है, जिसे एक 'खामोश महामारी' या 'साइलेंट किलर' बताया गया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस जहरीले स्मॉग में मौजूद बारीक पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और 0.1) न केवल फेफड़ों को, बल्कि पूरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं।