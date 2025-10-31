हरियाणा के पूर्व सीएम की बेटी-नातिन और दामाद को गिरफ्तार करने का आदेश, गुरुग्राम कोर्ट का बड़ा आदेश

आरोपियों में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई, दामाद अनूप बिश्नोई और नातिन सुरभि बिश्नोई शामिल हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर गुरुग्राम के सेक्टर 23 और सेक्टर 23ए में स्थित दो प्लॉट धोखे से बेचे थे। बेचे गए प्लॉटों में से एक की कीमत 2 करोड़ 42 लाख और दूसरे की कीमत ₹1 करोड़ 59 लाख रुपये बताई गई है, जिससे कुल धोखाधड़ी की रकम लगभग 4 करोड़ है। इस पूरे सौदे को अंजाम देने वाले बिचौलिए विकास को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शिकायतकर्ता धर्मवीर ने पुलिस को बताया कि उनके चाचा संदीप कुमार का निधन 1 जुलाई 2004 को ही हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम पर प्लॉट बेचा गया। धर्मवीर के मुताबिक उनके चाचा के साढ़ू केएल बिश्नोई को प्लॉट के बारे में पता था और उन्होंने ही बिचौलिए विकास के साथ मिलकर इस साजिश को रचा।