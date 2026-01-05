दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामा! रेखा सरकार पर बरसे AAP नेता, आम आदमी पार्टी के चार विधायक निलंबित

सोमवार को दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत एलजी वीके सक्सेना के भाषण से की गई। इस दौरान सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे भड़के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के चार विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। दरअसल, सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सीएम रेखा गुप्ता ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहयोगात्मक रुख और सार्थक चर्चा का आह्वान किया था, लेकिन सोमवार को सत्र शुरू होते ही AAP विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। यह सब विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता देख रहे थे। उन्होंने पहले तो AAP विधायकों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनीं तो AAP विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को सदन से बाहर करने के लिए मार्शलों को आदेश दिया। इसके बाद दिल्ली के पीडब्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने निंदा प्रस्ताव रखा और इन चारों विधायकों को अगले तीन दिनों की सदन कार्यवाही से निलंबित करने की मांग की। इसपर विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने AAP के चारों विधायकों को शीतकालीन सत्र से आठ जनवरी तक निलंबित कर दिया।