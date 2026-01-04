गुरुग्राम में प्राचीन दुर्गा को चोरों ने बनाया निशाना

गुरुग्राम में यह पहली घटना नहीं है इससे पहले भी चार मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। अब नई घटना गुरुग्राम के प्रताप नगर स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर की है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई । सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है एक युवक मंदिर के अंदर दाखिल होता है और फिर दान पत्र को तोड़ता है और दान पत्र में रखे सारे रुपए निकाल कर वहां से फरार हो जाता है। सुबह के समय जब मंदिर को खोलने के लिए ब्राह्मण मंदिर पहुंचे तो इस घटना का पता चला उन्होंने मंदिर समिति और पुलिस को घटना की सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की लेकिन चोर का अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं लग सका है जिससे उसकी पहचान की जा सके।