गुरुग्राम में प्राचीन दुर्गा को चोरों ने बनाया निशाना

Crime : गुरुग्राम में एक बार फिर चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया । मंदिर का दानपात्र तोड़कर करीब 80 हजार रूपए चोरी कर लिए । इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। जिसका कोई पता नहीं चल पाया है । इस घटना से स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर समिति में काफी रोश है ।
गुरुग्राम में यह पहली घटना नहीं है इससे पहले भी चार मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। अब नई घटना गुरुग्राम के प्रताप नगर स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर की है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई । सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है एक युवक मंदिर के अंदर दाखिल होता है और फिर दान पत्र को तोड़ता है और दान पत्र में रखे सारे रुपए निकाल कर वहां से फरार हो जाता है। सुबह के समय जब मंदिर को खोलने के लिए ब्राह्मण मंदिर पहुंचे तो इस घटना का पता चला उन्होंने मंदिर समिति और पुलिस को घटना की सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की लेकिन चोर का अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं लग सका है जिससे उसकी पहचान की जा सके।
सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो मिली है उसके आधार पर आरोपी की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है और उन्होंने पुलिस इंतजाम पर भी सवाल खड़े किए हैं लोगों का कहना है कि बार-बार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है मंदिर में चोरी की यह पांचवीं घटना है पुलिस को गस्त बढ़ानी चाहिए और इस गैंग का पता लगाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो मंदिरों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
