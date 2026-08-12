नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जिला गौतमबुद्धनगर स्थित छह लेन राजमार्ग है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलावा दिल्ली को भी जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे को 400 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 24.53 किलोमीटर यानी 15.24 मील लंबा है। इस एक्सप्रेसवे को ग्रेटर नोएडा की लाइफ लाइन भी कहते हैं। बता दें कि जब यह बना था तब इस मार्ग पर कोई कट नहीं था, लेकिन एक्सप्रेसवे के आसपास जैसे-जैसे रेजिडेंशल सेक्टर डेवलप होते गए तो इस पर नए-नए कट बनते चले गए। अभी इस मार्ग पर करीब 12 कट हैं। इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को एक्सप्रेसवे की सौगात 12 साल पहले मिली थी। इसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने मिलकर बनाया था। साढ़े 24 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर कॉमनवेल्थ गेम्स में साइक्लिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।

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