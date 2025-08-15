Toll Plaza का यह ‘खबरी’ काट रहा 1000 से 6000 रुपये तक का चालान, नितिन गडकरी ने किया खबरदार

जी हां, यह तरीका है Toll Plaza पर लगा एवरेज स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम। मसलन आप जब किसी 200 किमी लंबे एक्सप्रेस वे पर पहले टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आपके गाड़ी के नंबर के साथ टाइम भी दर्ज हो जाता है। अब अगर उस एक्सप्रेस वे पर कार की स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा है और आपने अंतिम टोल प्लाजा 2 घंटे से पहले पार कर लिया तो ओवर स्पीडिंग पर चालान कटना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड लिमिट के आधार पर पहले टोल से अंतिम तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा और अगर आप 1 मिनट भी पहले पहुंचते हैं तो यह ओवर स्पीडिंग के दायरे में आएगा।