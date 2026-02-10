अरुणाचल प्रदेश में भूकंप का झटका: आधी रात 3.1 की तीव्रता से कांपी जमीन, जानिए क्या है खतरे का स्तर?

0 – 1.9 बेहद सूक्ष्म भूकंप सिर्फ सीस्मोग्राफ से पता चलेगा।

2 – 2.9 बेहद हल्का बहुत हल्का कंपन महसूस हो सकता है।

3 – 3.9 हल्का ऐसा लगेगा जैसे भारी वाहन पास से गुजरा हो।

4 – 4.9 हल्का/खतरनाक कांच टूट सकते हैं, पंखे हिलने लगेंगे।

5 – 5.9 मध्यम/विनाशकारी खिड़की-दरवाजे सब हिलेंगे, सामान गिर सकते हैं।

6 – 6.9 शक्तिशाली घरों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल की इमारतें गिर सकती हैं।

7 – 7.9 बेहद शक्तिशाली भारी नुकसान, कई जगह तबाही।

8 – 8.9 महाविनाशकारी घर, पुल और बड़े निर्माण गिर जाते हैं।