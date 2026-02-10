अरुणाचल प्रदेश में भूकंप का झटका: आधी रात 3.1 की तीव्रता से कांपी जमीन, जानिए क्या है खतरे का स्तर?

अरुणाचल प्रदेश में 3.1 की तीव्रता से कांपी जमीन (इमेज सोर्स: NCS और X)
Earthquake jolts Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में आधी रात धरती अचानक हिल उठी। मंगलवार को 12 बजकर 58 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.1 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक झटके हल्के थे। इस भूकंप से अभी तक नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है।
‘राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र’ के अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में मंगलवार सुबह 12:58 बजे रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता का भूकंप आया।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि मंगलवार रात आया भूकंप 27.45° N लैटिट्यूड और 92.11° E लोंगिट्यूड पर दर्ज किया गया। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी।
इसके पहले, पिछले साल 28 जुलाई को भी अरुणाचल प्रदेश में भूकंप महसूस किया गया था। उस समय तिरप जिले में शाम 6 बजकर 36 मिनट पर 3.5 मैग्नीट्यूड का झटका आया था। NCS की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का केंद्र 27.06° N, 95.42° E पर और 7 किलोमीटर की गहराई में था।
दरअसल, भूकंप तब आता है जब धरती के अंदर मौजूद बड़ी–बड़ी प्लेटें आपस में टकराती, खिसकती या एक-दूसरे से दूर होती हैं। इससे जमीन के भीतर बहुत सारा दबाव बन जाता है, जो अचानक रिलीज हो जाता है। यही झटका ऊपर सतह तक पहुंचकर भूकंप के रूप में महसूस होता है।
|रिक्टर स्केल
|श्रेणी
|प्रभाव / खतरे की आशंका
|0 – 1.9
|बेहद सूक्ष्म
|भूकंप सिर्फ सीस्मोग्राफ से पता चलेगा।
|2 – 2.9
|बेहद हल्का
|बहुत हल्का कंपन महसूस हो सकता है।
|3 – 3.9
|हल्का
|ऐसा लगेगा जैसे भारी वाहन पास से गुजरा हो।
|4 – 4.9
|हल्का/खतरनाक
|कांच टूट सकते हैं, पंखे हिलने लगेंगे।
|5 – 5.9
|मध्यम/विनाशकारी
|खिड़की-दरवाजे सब हिलेंगे, सामान गिर सकते हैं।
|6 – 6.9
|शक्तिशाली
|घरों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल की इमारतें गिर सकती हैं।
|7 – 7.9
|बेहद शक्तिशाली
|भारी नुकसान, कई जगह तबाही।
|8 – 8.9
|महाविनाशकारी
|घर, पुल और बड़े निर्माण गिर जाते हैं।
|9+
|अत्यंत विनाशकारी
|नंगी आंखों से धरती हिलती दिखती है, समुद्र पास हो तो सुनामी का खतरा।
