महिलाओं को ‘SHE-MART’ स्कीम से मिलेगी आर्थिक आजादी; क्या है ये योजना और कैसे मिलेगा लाभ?

योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। इसलिए इसे लागू करने में समय लग सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग समर्थन जैसी चुनौतियां भी हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक होगा। SHE‑MART केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह उन्हें आत्मनिर्भरता, सम्मान और नेतृत्व की ओर अग्रसर करता है। यदि इसे धरातल पर सही ढंग से लागू किया गया, तो आने वाले वर्षों में यह लाखों महिलाओं का जीवन बदल सकता है।