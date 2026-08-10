क्या आपकी बेटी को HPV वैक्सीन मिली? जानिए इसके जबरदस्त फायदे और सरकार की योजना

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, HPV वैक्सीन बेहद सुरक्षित है। अब तक 270 मिलियन से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। इस वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभाव बेहद कम पाए गए हैं, जैसे कि अनाफिलेक्सिस (लगभग 1.7 प्रति मिलियन खुराक) और इंजेक्शन के बाद अस्थायी चक्कर आना। भारत में एक बहु‑केंद्रित अध्ययन (IARC‑Lancet Oncology 2023) के मुताबिक, 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को दी गई क्वाड्रिवेलेंट (Quadrivalent) वैक्सीन (HPV- 6, 11, 16, 18) दो खुराकों में उतनी ही प्रभावी और सुरक्षित थी, जितनी कि 15 से 26 वर्ष की महिलाओं को तीन खुराकों में दी गई वैक्सीन।