इंसानों और कुत्तों में है 15,000 साल पुरानी दोस्ती: कैसे दोनों ने एक-दूसरे को बदला और साथ-साथ विकसित हुए?

कुत्ते को केवल इंसान का वफादार साथी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की नई पड़ताल बताती है कि हमारा यह रिश्ता सिर्फ सुरक्षा या सहचर्य तक सीमित नहीं है। पिछले 15,000 वर्षों में मनुष्यों और कुत्तों ने एक-दूसरे के शरीर, व्यवहार और जीवनशैली को गहराई से प्रभावित किया है। मशहूर प्रकाशन टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप (Taylor & Francis Group) की ओर से प्रकाशित नई पुस्तक "फर्स्ट डॉग्स: हंटर-गैदरर्स एंड देयर कैनिन कंपैनियंस फ्रॉम प्रीहिस्ट्री टू द प्रेजेंट" में इस अनोखे रिश्ते का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के मेन रिसर्चर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद प्रोफेसर पीटर मिशेल (Prof. Peter Mitchell) के अनुसार, इंसानों ने भेड़ियों पर सीधे जबरन कंट्रोल नहीं किया था। इसके बजाय, शुरुआती हंटर-गैदरर्स और भेड़िये लगभग एक-दूसरे के बराबर के भागीदार बन कर साथ आए थे।