क्या UPI से पैसे भेजने पर आ सकता है आयकर नोटिस? जानिए नियम और सच्चाई

सरल भाषा में कहें तो, केवल यूपीआई, NEFT, RTGS या IMPS जैसे डिजिटल माध्यमों से पैसे भेजने या प्राप्त करने से आयकर विभाग नोटिस नहीं भेजता। यह केवल भुगतान का तरीका है, जो स्वाभाविक रूप से टैक्स नोटिस का कारण नहीं बनता। वास्तव में, विभाग इस बात पर ध्यान देता है कि आपके वित्तीय लेन-देन आपकी आयकर रिटर्न (ITR) में दर्शाई गई आय से मेल खाते हैं या नहीं।