सिगरेट-तंबाकू छोड़ने का नया ‘देसी’ नुस्खा! AIIMS की स्टडी में योग से 50% ज्यादा लोगों ने छोड़ी लत

रिसर्च में पाया गया कि योग के तीन हिस्से, आसन (शारीरिक मुद्राएं), प्राणायाम (सांस से जुड़े अभ्यास) और ध्यान ऐसे हिस्से हैं जो इन्हीं ट्रिगर्स पर सीधा असर डालते हैं। ये अभ्यास इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं को संभालने की क्षमता बेहतर करते हैं, जिससे व्यक्ति क्रेविंग के दौरान खुद को बेहतर तरीके से संभाल पाता है, वह भी बिना सिगरेट या तंबाकू का सहारा लिए। यानी योग सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग की उस 'बेचैनी' को भी शांत करता है, जो लत को दोबारा जगाती है।