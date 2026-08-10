MP में शेरों की वापसी सिर्फ री-वाइल्डिंग नहीं, एशियाई शेरों का दूसरा सुरक्षा कवच है, 13 साल बाद फिर तेज हुई तैयारी

MP Asiatic Lion Rewilding: मध्य प्रदेश में एशियाई शेरों को बसाने की कोशिश एक बार फिर नए चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। भोपाल से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग गुजरात से शुद्ध नस्ल के एशियाई शेरों का जोड़ा लाकर प्रदेश के अलग-अलग वन क्षेत्रों में क्रमबद्ध तरीके से बसाने की तैयारी कर रहा है। नवंबर-दिसंबर में इसकी रूपरेखा पर काम आगे बढ़ने की बात कही गई है। यह कदम केवल मध्य प्रदेश में एक नई वन्यजीव प्रजाति जोड़ने की योजना नहीं है, बल्कि भारत में एशियाई शेरों की दूसरी स्वतंत्र जंगली आबादी तैयार करने की उस रणनीति को फिर सामने लाता है, जिसकी जरूरत वैज्ञानिकों और सरकारों ने वर्षों से बताई है।