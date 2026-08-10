यूरोप में इंटर्नशिप का सपना कैसे करें पूरा? जानिए आवेदन से वीजा तक की पूरी प्रक्रिया

यूरोप में इंटर्नशिप के अवसर खोजने के लिए सबसे भरोसेमंद माध्यमों में से एक है EURES, यूरोपीय रोजगार सेवा का प्लेटफॉर्म, जहां 30 यूरोपीय देशों में ट्रेनीशिप और इंटर्नशिप की जानकारी मिलती है। इसके अलावा, Erasmus+ कार्यक्रम के तहत यूरोप के कई विश्वविद्यालयों और कंपनियों में ट्रेनीशिप के अवसर उपलब्ध हैं, जिनकी अवधि 2 से 12 महीने तक हो सकती है। यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है, जो किसी उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकित हैं और जिनके संस्थान के पास Erasmus+ चार्टर है।