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यूरोप में इंटर्नशिप का सपना कैसे करें पूरा? जानिए आवेदन से वीजा तक की पूरी प्रक्रिया

यदि आप आपके करियर की शुरुआत यूरोप में करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। जानिए कैसे सही इंटर्नशिप से आप जरूरी अनुभव हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को सच करने का पहला कदम भी उठा सकते हैं।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 10, 2026

Europe Internship Guide

यूरोप में इंटर्नशिप कैसे करें?

विदेश में करियर की शुरुआत के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप एक बेहतरीन कदम हो सकता है। यूरोप में इंटर्नशिप पाने का सपना देखने वाले छात्र और युवा पेशेवरों के लिए इस लेख में जरूरी बातें बताई गई हैं, जैसे सही अवसर कैसे खोजें, आवेदन कैसे करें, वीजा प्रक्रिया को कैसे समझें और सफलता के लिए कैसे तैयार हों।

कहां से शुरू करें?

यूरोप में इंटर्नशिप के अवसर खोजने के लिए सबसे भरोसेमंद माध्यमों में से एक है EURES, यूरोपीय रोजगार सेवा का प्लेटफॉर्म, जहां 30 यूरोपीय देशों में ट्रेनीशिप और इंटर्नशिप की जानकारी मिलती है। इसके अलावा, Erasmus+ कार्यक्रम के तहत यूरोप के कई विश्वविद्यालयों और कंपनियों में ट्रेनीशिप के अवसर उपलब्ध हैं, जिनकी अवधि 2 से 12 महीने तक हो सकती है। यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है, जो किसी उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकित हैं और जिनके संस्थान के पास Erasmus+ चार्टर है।

इसके अतिरिक्त, सीधे कंपनियों, संस्थानों या शोध समूहों को ईमेल भेजकर भी अवसर खोजे जा सकते हैं। कई बार विश्वविद्यालयों के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय या Erasmus+ कार्यालय से भी सहायता मिलती है।

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

आवेदन के लिए सबसे पहले एक प्रभावशाली सीवी और कवर लेटर तैयार करें, जिसमें आपकी योग्यता, रुचि और यूरोप में काम करने की प्रेरणा स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो। यूरोपीय शिक्षा क्षेत्र की वेबसाइट के अनुसार, आवेदन में प्रायः सीवी, मोटिवेशन लेटर और रेफरेंस की आवश्यकता होती है, और इंटरव्यू या असेसमेंट भी हो सकते हैं।

EURES या Erasmus Intern पोर्टल पर उपलब्ध अवसरों के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन करें। Europol जैसे यूरोपीय संस्थानों में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, इसमें फॉर्म भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और समय सीमा का ध्यान रखना शामिल है।

Erasmus+ ट्रेनीशिप के लिए, अपने विश्वविद्यालय के Erasmus+ कार्यालय से संपर्क करें और Erasmus Intern Traineeship Portal पर उपलब्ध अवसरों की जानकारी लें।

वीजा और कानूनी तैयारी

यदि आप यूरोप में 90 दिनों से अधिक समय के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आपको नेशनल लॉन्ग-स्टे वीजा (Type D) की आवश्यकता होगी, जिसे शेंगेन क्षेत्र के देश जारी करते हैं। यह वीजा आपको 26 शेंगेन देशों में यात्रा की अनुमति देता है।

नीदरलैंड जैसे देशों में ईयू कार्यक्रम (जैसे Erasmus+) के तहत वर्क एक्सपीरियंस के लिए विशेष रेजिडेंस परमिट की व्यवस्था है। इसके लिए नियोक्ता (employer) का मान्यता प्राप्त प्रायोजक (recognized sponsor) होना आवश्यक है और कुछ आय संबंधी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

साथ ही, यदि इंटर्नशिप पेड है, तो कई देशों में वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। अनपेड इंटर्नशिप के लिए वीजा प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है, लेकिन पेड इंटर्नशिप के लिए कानूनी अनुमति लेना जरूरी होता है।

भुगतान और अवधि

यूरोप में इंटर्नशिप की अवधि सामान्य तौर पर 2 से 6 महीने होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह 2 वर्ष तक भी हो सकती है। Erasmus+ ट्रेनीशिप 2 से 12 महीने तक हो सकती है।

इंटर्नशिप पेड भी हो सकती है या अनपेड, यह पूरी तरह संस्थान या कंपनी पर निर्भर करता है। पेड इंटर्नशिप के लिए वर्क परमिट की आवश्यकता हो सकती है।

सफलता के टिप्स

EURES गाइड में सुझाव दिया गया है कि इंटर्नशिप के दौरान सक्रिय रहें, प्रश्न पूछें, अतिरिक्त कार्य करने की पहल करें और नेटवर्किंग को महत्व दें। साथ ही, एक छोटा जर्नल रखें जिसमें आपने क्या सीखा, कौन से कार्य किए, यह लिखें। यह भविष्य के इंटरव्यू में सहायक होगा।

Erasmus+ ट्रेनीशिप से जुड़े छात्र विदेशी भाषा सीखने के लिए Erasmus+ Online Language Support का लाभ उठा सकते हैं।

प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्किंग

LinkedIn, Glassdoor और AngelList जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूरोप में इंटर्नशिप खोजने में सहायता मिलती है। LinkedIn पर Boolean सर्च स्ट्रिंग्स का उपयोग करें, जैसे "Software Engineering Intern" AND "Visa Sponsorship" AND "Germany"। Glassdoor पर पूर्व इंटर्न्स की समीक्षाएं पढ़कर कंपनी और स्टाइपेंड की जानकारी मिलती है।

तालिका से समझिएः

चरणक्या करें
अवसर खोजेंEURES, Erasmus+, विश्वविद्यालय, सीधे संस्थान
आवेदन तैयार करेंसीवी, कवर लेटर, रेफरेंस, इंटरव्यू की तैयारी
वीजा/परमिटशेंगेन Type D, Erasmus+ परमिट, वर्क परमिट
इंटर्नशिप दौरानसक्रिय रहें, नेटवर्किंग करें, जर्नल रखें
प्लेटफॉर्म्सLinkedIn, Glassdoor, AngelList, Erasmus Intern Portal

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Updated on:

10 Aug 2026 06:09 pm

Published on:

10 Aug 2026 06:09 pm

Hindi News / Patrika+ / यूरोप में इंटर्नशिप का सपना कैसे करें पूरा? जानिए आवेदन से वीजा तक की पूरी प्रक्रिया

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