10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

घर के बिजली बिल से परेशान हैं? अपनाएं ये आसान टिप्स, बिल हो जाएगा आधा

आपके घर का बिजली बिल अधिक आ रहा है तो कुछ आसान उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से छोटे-छोटे बदलाव करके आप अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Aug 10, 2026

electricity bills savings tips

सांकेतिक इमेज (सोर्स- ChatGpt)

आज के डिजिटल दौर के साथ घरलू उपकरण भी पहले के मुकाबले काफी तेज और स्मार्ट होते जा रहे हैं। बदलते दौर में लगभग सभी घरों में एयर कंडीशनर (AC), फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गीजर, टीवी जैसे कई प्रोडक्ट मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में बिजली बिल बढ़ना स्वभाविक है। हालांकि, कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपका बिजली बिल कम कर सकते हैं। इस खबर में बताए गए कुछ सरल और व्यावहारिक तरीके न केवल आपके खर्च को कम करेंगे, बल्कि ऊर्जा की बचत में भी सहायक सिद्ध होंगे।

रात में अनावश्यक उपकरणों को प्लग से निकालें

रात में चार्जर, राउटर, टीवी, माइक्रोवेव, गीजर जैसे उपकरणों को प्लग से निकालने से स्टैंडबाय पावर की खपत कम होती है। UPPCL के अनुसार, इससे सालाना 100 से 300 यूनिट तक बिजली बचाई जा सकती है। इस बदलाव से छोटे उपकरणों जैसे- चार्जर, टॉर्च आदि से प्रति माह 3 से 10 यूनिट तक बचत संभव है। यह आदत बिजली की खपत कम करने के साथ-साथ उपकरणों की उम्र भी बढ़ाती है।

प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करें

दिन के समय लाइट जलाने के बजाय खिड़कियां खोलकर प्राकृतिक रोशनी का लाभ उठाएं। इससे बिजली की बचत होती है और घर में पर्याप्त उजाला बना रहता है।

LED बल्ब और ऊर्जा-कुशल उपकरण अपनाएं

एलईडी बल्ब पारंपरिक बल्बों की तुलना में बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। साथ ही, बीईई (BEE) की स्टार रेटिंग वाले उपकरण चुनने से बिजली की खपत में कमी आती है।

फ्रिज का सही उपयोग और रखरखाव

फ्रिज को अधिक न भरें और दरवाजा लंबे समय तक खुला न रखें। साथ ही, तापमान नियंत्रण को मध्यम (मीडियम कूल) पर सेट करें। इससे बिजली की खपत कम होती है और फ्रिज की दक्षता बढ़ती है।

गीजर का स्मार्ट उपयोग

गीजर को केवल आवश्यकता के समय ही चालू करें और परिवार के सदस्य एक के बाद एक स्नान करें। इससे बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी आती है।

पीक समय में भारी उपकरणों का उपयोग टालें

सुबह 6 से 9 बजे और शाम 5 से 8 बजे के बीच बिजली की मांग अधिक होती है। इस दौरान वॉशिंग मशीन, कूलर, माइक्रोवेव जैसे भारी उपकरणों का उपयोग टालने से बिल में कमी आ सकती है।

AC की दक्षता बढ़ाएं

एक ऊर्जा विशेषज्ञ के अनुसार, नियमित रखरखाव, टाइमर या ईको मोड का उपयोग और बाहरी यूनिट को गर्मी से बचाने जैसे उपायों से एसी की बिजली खपत में लगभग 30% तक कमी लाई जा सकती है।

स्टैंडबाय पावर (फैंटम लोड) को कम करें

कई उपकरण बंद होने पर भी बिजली खींचते रहते हैं। स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स या समय पर प्लग निकालने से यह अनावश्यक खर्च रोका जा सकता है।

बड़े बिजली खपत करने वाले उपकरणों पर ध्यान दें

हीटिंग, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण सबसे अधिक बिजली खर्च करते हैं। इन्हें अधिक कुशल तरीके से उपयोग करने पर सबसे अधिक बचत संभव है।

ऊर्जा खपत का आकलन करें

अपने घर की बिजली खपत का आकलन (एनर्जी ऑडिट) कर लें। इससे पता चलता है कि कौन से उपकरण सबसे अधिक बिजली लेते हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है।

उपायलाभ
रात में उपकरणों को अनप्लग करनास्टैंडबाय पावर की बचत, उपकरणों की उम्र बढ़ेगी
प्राकृतिक रोशनी का उपयोगदिन में लाइट की खपत कम होगी
एलईडी बल्ब और स्टार रेटिंग वाले उपकरणबिजली की खपत में कमी आएगी
फ्रिज का सही उपयोगदक्षता बढ़ेगी, बिजली की बचत होगी
गीजर का समयबद्ध उपयोगगर्म पानी की खपत नियंत्रित होगी
पीक समय में भारी उपकरणों से बचावबिल में कमी आएगी
एसी की दक्षता बढ़ाना30% तक बिजली की बचत संभव
स्टैंडबाय पावर कम करनाअनावश्यक बिजली खर्च रुकेगा
बड़े उपकरणों पर ध्यानसबसे अधिक बचत संभव
ऊर्जा खपत का आकलनसुधार के लिए स्पष्ट दिशा

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 06:08 pm

Published on:

10 Aug 2026 06:08 pm

Hindi News / Patrika+ / घर के बिजली बिल से परेशान हैं? अपनाएं ये आसान टिप्स, बिल हो जाएगा आधा

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

क्या UPI से पैसे भेजने पर आ सकता है आयकर नोटिस? जानिए नियम और सच्चाई

UPI Tax Notice
Patrika+

महिलाओं को ‘SHE-MART’ स्कीम से मिलेगी आर्थिक आजादी; क्या है ये योजना और कैसे मिलेगा लाभ?

she- mart scheme for women
Patrika+

इंसानों और कुत्तों में है 15,000 साल पुरानी दोस्ती: कैसे दोनों ने एक-दूसरे को बदला और साथ-साथ विकसित हुए?

Humen and Dogs Friendship News
Patrika+

सिगरेट-तंबाकू छोड़ने का नया ‘देसी’ नुस्खा! AIIMS की स्टडी में योग से 50% ज्यादा लोगों ने छोड़ी लत

AIIMS Study
Patrika+

यूरोप में इंटर्नशिप का सपना कैसे करें पूरा? जानिए आवेदन से वीजा तक की पूरी प्रक्रिया

Europe Internship Guide
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.