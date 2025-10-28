एक और एक्‍सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द ही यूपी में होने जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे जालौन जिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के साथ बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 115 किलोमीटर होगी। शुरूआत में इसे 4 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन बाद में इसे 6 लेन में विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए करीब 63 गांवों से जमीन का अधिग्रहण होगा। ऐसे में ना सिर्फ उन गांवों की जमीनों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, बल्कि क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।