देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस-वे वाला राज्य कौन सा है? जानिए सड़क क्रांति में कौन आगे

भारत में तेज रफ्तार और सुरक्षित यातायात के लिए पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं के तहत देशभर में नए एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। इन आधुनिक सड़कों ने न केवल महानगरों के बीच यात्रा का समय घटाया है, बल्कि उद्योग, व्यापार, पर्यटन और कृषि परिवहन को भी नई गति दी है। अगर बात करें सबसे अधिक एक्सप्रेस-वे वाले राज्य की, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में बड़े एक्सप्रेस-वे विकसित किए गए हैं और राज्य देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल है।