देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस-वे वाला राज्य कौन सा है? जानिए सड़क क्रांति में कौन आगे

उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने राज्य की कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार दी।( विजुअल: AI)
भारत में तेज रफ्तार और सुरक्षित यातायात के लिए पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं के तहत देशभर में नए एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। इन आधुनिक सड़कों ने न केवल महानगरों के बीच यात्रा का समय घटाया है, बल्कि उद्योग, व्यापार, पर्यटन और कृषि परिवहन को भी नई गति दी है। अगर बात करें सबसे अधिक एक्सप्रेस-वे वाले राज्य की, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में बड़े एक्सप्रेस-वे विकसित किए गए हैं और राज्य देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल है।
उत्तर प्रदेश में करीब 10 से अधिक प्रमुख एक्सप्रेस-वे परियोजनाएं संचालित या विकसित हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने सड़क कनेक्टिविटी को आर्थिक विकास का आधार मानते हुए कई बड़े एक्सप्रेस-वे बनाए हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेस-वेइस प्रकार हैं:—
यह उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा एक्सप्रेस-वे है, जिसने दिल्ली और आगरा के बीच यात्रा को आसान बनाया। लगभग 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को आगरा से जोड़ा। इसका जेपी इंफ्राटेक ने निर्माण किया था और वर्ष 2012 में इसे आम जनता के लिए खोला गया।
लगभग 302 किलोमीटर लंबा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे में शामिल है। यह आगरा को लखनऊ से जोड़ता है और पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच तेज संपर्क प्रदान करता है। इस एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आपात लैंडिंग के लिए विशेष एयरस्ट्रिप भी बनाई गई है।
लगभग 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। यह एक्सप्रेस-वे लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक जाता है। इसका उद्घाटन वर्ष 2021 में हुआ था। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से गोरखपुर, वाराणसी और बिहार की कनेक्टिविटी को भी फायदा मिला है।
लगभग 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे ने बुंदेलखंड क्षेत्र को नई पहचान दी है। यह चित्रकूट से इटावा तक जाता है और क्षेत्र में उद्योग तथा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे में शामिल होगा।
यह मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित है और इसकी लंबाई लगभग 594 किलोमीटर होगी।
पूरा होने के बाद यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के बीच तेज संपर्क स्थापित करेगा।
लगभग 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है।
यह गोरखपुर को आजमगढ़-लखनऊ एक्सप्रेस-वे नेटवर्क से जोड़ता है।
उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान भी एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के विस्तार में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
महाराष्ट्र में मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग देश के प्रमुख एक्सप्रेस-वे में शामिल है।
लगभग 701 किलोमीटर लंबा यहएक्सप्रेस-वे मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। इसे महाराष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जाता है।
इसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और अन्य हाई स्पीड सड़क परियोजनाएं भी राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं।
राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का बड़ा हिस्सा आता है। यह देश के सबसे महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट में शामिल है।
लगभग 1,386 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का हिस्सा राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजरता है।
इससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच व्यापारिक संपर्क मजबूत हुआ है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) देश में एक्सप्रेस-वे निर्माण की निगरानी करता है। मंत्रालय के अनुसार, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे नेटवर्क को लगातार बढ़ाया जा रहा है।
यात्रा समय कम हो।
माल परिवहन तेज हो।
लॉजिस्टिक्स लागत घटे।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले।
भारतमाला परियोजना के तहत आर्थिक गलियारों, इंटर-कॉरिडोर और फीडर रूट को विकसित किया जा रहा है।
एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं बल्कि आर्थिक विकास के नए रास्ते हैं।
पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
छोटे शहर बड़े बाजारों से जुड़ रहे हैं।
नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं।
किसानों को कृषि उत्पाद बड़े शहरों तक पहुंचाने में आसानी हो रही है।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के कारण नोएडा, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और पूर्वांचल क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई हैं।
बहरहाल,देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस-वे नेटवर्क विकसित करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य ने यमुना एक्सप्रेसवे से शुरुआत कर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और अन्य परियोजनाओं के जरिये खुद को भारत का एक्सप्रेस-वे हब बना लिया है। हालांकि महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य भी बड़े एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट के कारण तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत का एक्सप्रेस-वे नेटवर्क देश की आर्थिक रफ्तार को और तेज करने में अहम भूमिका निभाएगा।
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