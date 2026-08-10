राजस्थान की आत्मा हैं ये 10 किले : भीड़ से दूर, इतिहास और रोमांच से भरपूर – बनाएं अगली ट्रिप का प्लान

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
खुले आकाश के नीचे, राजस्थान के अनदेखे किलों की यात्रा एक ऐसा सफर है जो भीड़-भाड़ से दूर, इतिहास और शांति के बीच एक अलग ही अनुभव देता है। जब आप इन किलों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो न केवल पत्थरों की गूंज सुनाई देती है, बल्कि उन कहानियों की भी आहट मिलती है जिन्हें समय ने धीरे-धीरे छुपा दिया है।
बूंदी की नीली गलियों से ऊपर उठता तारागढ़ किला एक ऐसा स्थल है जहां इतिहास की गहराई और वास्तुकला की बारीकी दोनों मिलते हैं। इसके विशाल द्वार, फ्रेस्को से सजे बैटमेंट और छतों पर बने टेरस आपको एक अलग ही समय में ले जाते हैं। यहां गुप्त सुरंगें, चट्टानों में खुदी बावड़ी और पुराने जलाशय भी मिलते हैं, जो इस किले की रहस्यमयीता को और बढ़ाते हैं। यह जगह भीड़ से दूर, शांत और आत्मा को छू लेने वाला अनुभव देती है।
कुंभलगढ़ को 'भारत की महान दीवार' भी कहा जाता है। इसकी दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और यह राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में फैली हुई है। किले की ऊंचाई से अरावली की घाटियां, आदिवासी बस्तियां और घने जंगल नजर आते हैं। सूर्यास्त के समय, लाल बलुआ पत्थर सुनहरी चमक में बदल जाता है। यहां भीड़ कम होती है, और यह शांति और इतिहास का संगम है।
दिल्ली-जयपुर हाईवे के पास स्थित नीमराना किला 15वीं सदी का एक मध्यकालीन किला है जिसे आज एक हेरिटेज रिजॉर्ट में बदला गया है। यह किला लगभग 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला के साथ आधुनिक सजावट का मिश्रण देखने को मिलता है। यहां से आसपास की पहाड़ियों और मैदानों का दृश्य मनमोहक होता है, और यह वीकेंड गेटअवे के लिए एक बेहतर विकल्प है।
नागौर का यह विशाल किला सुंदर मुगल-राजपूत शैली में बना है, जिसमें बाग, चित्रित कक्ष, मेहराबदार आंगन और शांत जलाशय हैं। यह जगह भीड़ से दूर, एक शांत और कलात्मक अनुभव देती है। आसपास के नमक झील, पुराने गांव और रेगिस्तानी परिदृश्य इसे और खास बनाते हैं।
पाली जिले के ग्रामीण इलाके में स्थित खेजड़ला किला लाल बलुआ पत्थर से बना एक शानदार राजपूत किला है। इसके आसपास खेत, पारंपरिक मिट्टी के घर और चरते ऊंट इसे एक ग्रामीण और असली राजस्थान का अनुभव देते हैं। किले के अंदर राजसी कमरे, आंगन और टावर हैं, जहां से दूर तक का दृश्य दिखाई देता है। यह जगह शांति और ग्रामीण जीवन की झलक देती है।
नागौर के पास स्थित खिमसर किला 15वीं सदी का एक रेगिस्तानी किला है। यहां चौड़े बैटमेंट, गोल बुर्ज, भव्य आंगन और पत्थर की गलियां हैं। पास ही एक रेगिस्तानी झील है जहां काले हिरण, रेगिस्तानी लोमड़ी और प्रवासी पक्षी सुबह-शाम दिखाई देते हैं। यह जगह विरासत और प्रकृति का अनूठा संगम है।
बनास नदी की घाटी पर स्थित मंडलगढ़ किला एक कम जाने वाला स्थल है। यह ऊंची चट्टानों पर बना हुआ है और इसके पास पुराने महल, युद्ध टावर और दरवाजे हैं। आसपास का जंगल, नदी और ग्रामीण इलाकों का दृश्य इसे एक नाटकीय और शांत अनुभव बनाता है।
शेरगढ़ किला जंगलों, ग्रामीण रास्तों और आदिवासी बस्तियों के बीच स्थित है। यह किला भीड़ से दूर, एक शांत और रहस्यमयी अनुभव देता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास का मेल इसे फोटोग्राफरों और खोजी यात्रियों के लिए खास बनाता है।
नागौर क्षेत्र में स्थित कुचामन किला एक पहाड़ी किला है जिसमें चित्रित हॉल, राजसी कमरे, विशाल द्वार और थार के मैदानों का दृश्य मिलता है। इसके अंदर हथियार, फ्रैस्को और नक्काशीदार सजावट हैं। यह किला शांति और वास्तुकला प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है।
दक्षिण राजस्थान में स्थित जालौर किला एक मजबूत मध्यकालीन किला है जो एक कठोर ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना है। यहां से रेगिस्तान और कृषि क्षेत्र का दृश्य दिखाई देता है। यह किला राजपूत सैन्य इतिहास का प्रतीक है और एक सच्चा विरासत अनुभव देता है।
इन किलों तक पहुंचने के लिए निजी ड्राइवर या स्थानीय गाइड की मदद लेना सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक होता है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सीमित है और रास्ते अक्सर ग्रामीण व पहाड़ी होते हैं। मानसून में रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। यात्रा के दौरान स्थानीय भोजन, गांवों की संस्कृति और प्राकृतिक दृश्य भी अनुभव का हिस्सा बनते हैं।
इन किलों की यात्रा आपको राजस्थान की असली आत्मा से मिलवाती है।
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