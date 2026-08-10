राजस्थान की आत्मा हैं ये 10 किले : भीड़ से दूर, इतिहास और रोमांच से भरपूर – बनाएं अगली ट्रिप का प्लान

बूंदी की नीली गलियों से ऊपर उठता तारागढ़ किला एक ऐसा स्थल है जहां इतिहास की गहराई और वास्तुकला की बारीकी दोनों मिलते हैं। इसके विशाल द्वार, फ्रेस्को से सजे बैटमेंट और छतों पर बने टेरस आपको एक अलग ही समय में ले जाते हैं। यहां गुप्त सुरंगें, चट्टानों में खुदी बावड़ी और पुराने जलाशय भी मिलते हैं, जो इस किले की रहस्यमयीता को और बढ़ाते हैं। यह जगह भीड़ से दूर, शांत और आत्मा को छू लेने वाला अनुभव देती है।