बिजली कटौती से परेशान हैं? ये 8 डिजिटल समाधान बना सकते हैं जिंदगी आसान

हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर पैनल, बैटरी और ग्रिड को एक साथ जोड़ते हैं। बिजली कटने पर ये सिस्टम तुरंत “आइलैंड मोड” में स्विच कर लेते हैं और सोलर या बैटरी से बिजली सप्लाई जारी रखते हैं। उदाहरण के लिए, Tata Power का MySine सिस्टम ऐप से नियंत्रित होता है, 10 साल से अधिक बैटरी लाइफ और 50% तक बिजली बिल में कटौती की सुविधा देता है। इसी तरह, Kent का Hybrid Inverter M1-5KW मॉडल 5 मिलीसेकंड से भी कम समय में स्विच करता है, Wi-Fi/4G मॉनिटरिंग के साथ आता है और लंबी कटौती में भी बिजली बनाए रखता है।