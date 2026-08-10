बिजली कटौती से परेशान हैं? ये 8 डिजिटल समाधान बना सकते हैं जिंदगी आसान

बिजली कटौती से बचने के तरीके। (फोटोः एआई)
बिजली कटौती से बचने के लिए अब डिजिटल तकनीक आपकी सबसे भरोसेमंद साथी बन सकती है। चाहे वह मोबाइल ऐप हो, स्मार्ट बैटरी सिस्टम हो या सोलर-हाइब्रिड इन्वर्टर, ये समाधान बिजली कटौती के समय आपको बिजली उपलब्ध कराते हैं और समय रहते आपको जानकारी भी देते हैं। इस लेख में हम आपको आठ डिजिटल उपाय बता रहे हैं, जो आम नागरिकों के लिए उपयोगी और व्यवहारिक हैं।
जब बिजली अचानक चली जाती है, तो न सिर्फ रोशनी जाती है, बल्कि इंटरनेट, पंखा, फ्रिज और अन्य जरूरी उपकरण भी बंद हो जाते हैं। इससे काम, पढ़ाई, खाना और आराम सब प्रभावित होते हैं। डिजिटल समाधान आपको कटौती से पहले या तुरंत बाद सचेत करते हैं, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं और आपकी परेशानी कम होती है।
सरकार का Urja Mitra प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से बिजली कटौती की जानकारी देता है। आप ऐप पर अपनी बिजली खाता संख्या दर्ज कर सकते हैं और क्षेत्र-विशेष के लिए पूर्व सूचना (पुश नोटिफिकेशन या एसएमएस) प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा कई डिस्कॉम्स से जुड़ी हुई है और उपभोक्ता सीधे शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने अपने खुद के मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे UPPCL SMART ऐप, जो उपभोक्ताओं को बिजली खपत, प्री-पेड बैलेंस, बिल भुगतान और कटौती संबंधी सूचना (पुश नोटिफिकेशन, एसएमएस, ईमेल) देता है। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर भी बैलेंस कम होने पर अलर्ट भेजते हैं और कटौती व डिस्कनेक्शन में अंतर बताने में मदद करते हैं।
iSocket जैसे स्मार्ट सॉकेट्स में छोटी बैकअप बैटरी और सिम कार्ड होते हैं, जो बिजली कटने पर आपको एसएमएस भेजते हैं। यह दूर-दराज स्थानों पर बिजली की स्थिति जानने में मददगार होता है।
हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर पैनल, बैटरी और ग्रिड को एक साथ जोड़ते हैं। बिजली कटने पर ये सिस्टम तुरंत “आइलैंड मोड” में स्विच कर लेते हैं और सोलर या बैटरी से बिजली सप्लाई जारी रखते हैं। उदाहरण के लिए, Tata Power का MySine सिस्टम ऐप से नियंत्रित होता है, 10 साल से अधिक बैटरी लाइफ और 50% तक बिजली बिल में कटौती की सुविधा देता है। इसी तरह, Kent का Hybrid Inverter M1-5KW मॉडल 5 मिलीसेकंड से भी कम समय में स्विच करता है, Wi-Fi/4G मॉनिटरिंग के साथ आता है और लंबी कटौती में भी बिजली बनाए रखता है।
कुछ कंपनियों ने एआई-आधारित ऑल-इन-वन इन्वर्टर बनाए हैं, जिनमें इन्वर्टर और लिथियम बैटरी एक ही यूनिट में होती है। जैसे iNYX का वॉल-माउंटेड सिस्टम, जो 6 मिलीसेकंड से भी कम समय में स्विच करता है और स्मार्ट ऐप से बैटरी स्थिति, बैकअप समय और सिस्टम हेल्थ दिखाता है। Livguard का Lithium-X सिस्टम भी Wi-Fi मॉनिटरिंग, पावर कट प्रिडिक्शन और 8 साल की वारंटी के साथ आता है।
Syuniqe जैसी कंपनियां पोर्टेबल सोलर पावर स्टेशन बनाती हैं, जो LiFePO₄ बैटरी और स्मार्ट ऐप कंट्रोल के साथ आते हैं। ये हल्के होते हैं, चार्जिंग तेज होती है और आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। ये बिजली कटने पर तुरंत उपयोग में लाए जा सकते हैं।
Tata Power का MySine बड़े बैटरी विकल्प (10–20 kWh) और 3–5 kW सोलर सपोर्ट के साथ आता है। यह सिस्टम बड़े घरों, स्कूलों या पेट्रोल पंपों के लिए उपयुक्त है और ऐप से पूरी निगरानी संभव है।
|समाधान
|मुख्य लाभ
|Urja Mitra ऐप
|क्षेत्रीय कटौती की पूर्व सूचना, शिकायत दर्ज
|DISCOM ऐप / स्मार्ट मीटर
|खपत और कटौती की जानकारी, अलर्ट
|स्मार्ट सॉकेट (iSocket)
|बिजली कटने पर एसएमएस अलर्ट
|हाइब्रिड सोलर-इन्वर्टर
|कटौती में तुरंत बैटरी/सोलर से बिजली
|एआई ऑल-इन-वन इन्वर्टर
|एक यूनिट में बैटरी+इन्वर्टर, ऐप मॉनिटरिंग
|पोर्टेबल सोलर स्टेशन
|कहीं भी उपयोग, तेज चार्जिंग
|बड़े स्टोरेज सिस्टम
|बड़े स्थानों के लिए लंबा बैकअप, ऐप कंट्रोल
पहले अपनी जरूरत समझें, क्या आपको केवल कटौती की सूचना चाहिए या बैकअप भी चाहिए? यदि आप शहर में रहते हैं और कटौती अक्सर होती है, तो Urja Mitra या DISCOM ऐप पर्याप्त हो सकता है। वहीं यदि आप काम या पढ़ाई के लिए बिजली बनाए रखना चाहते हैं, तो हाइब्रिड इन्वर्टर या एआई ऑल-इन-वन सिस्टम बेहतर रहेगा। बड़े घर या व्यावसायिक उपयोग के लिए बड़े स्टोरेज सिस्टम उपयुक्त हैं। स्मार्ट सॉकेट्स और पोर्टेबल स्टेशन तब काम आते हैं, जब आप यात्रा पर हों या अस्थायी समाधान चाहिए।
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