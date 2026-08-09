Jaipur Treasure: जयपुर में मिले खजाने को लेकर बड़ा खुलासा, पुलिस के हाथ लगी 66 किलो वजनी चांदी की सिल्लियां

जयपुर। त्रिपोलिया बाजार की पुरानी हवेली को ध्वस्त करने के दौरान निकले कथित खजाने का रहस्य अब और गहरा गया है। भवन मालिक राहुल सेठी के दावे और पुलिस की अब तक की बरामदगी में जमीन-आसमान का अंतर सामने आया है। मालिक ने माणक चौक थाने में दर्ज रिपोर्ट में दावा किया कि हवेली को ध्वस्त करने के दौरान 10 से 15 चांदी की सिल्लियां, 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के और 14 से 15 सोने के कलश मिले थे। इन कलशों में सोने के सिक्के भरे होने का भी दावा रिपोर्ट में किया गया। आरोप है कि हवेली को ध्वस्त करने का ठेका लेने वाले महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू और उसके साथियों ने पूरा खजाना आपस में बांटकर खुर्द-बुर्द कर दिया।