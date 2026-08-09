Rajasthan : राजस्थान में आधी रात से निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल, करीब 30 हजार बसों का संचालन होगा प्रभावित

Rajasthan Bus Operators Strike : नियम विरुद्ध संचालन करने वाली बसों पर राजस्थान परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में निजी बस ऑपरेटरों ने फिर हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदेशभर के निजी बस ऑपरेटर, बस मालिक और ट्रैवल्स एजेंट सोमवार मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। विभाग फिटनेस, परमिट और मॉडिफाइड वाहनों समेत सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर कार्रवाई कर रहा है।