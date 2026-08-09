10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan : राजस्थान में आधी रात से निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल, करीब 30 हजार बसों का संचालन होगा प्रभावित

Rajasthan Bus Operators Strike : राजस्थान में परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में निजी बस ऑपरेटरों आज आधी रात से हड़ताल पर चले गए हैं। इससे करीब 30 हजार बसों का संचालन प्रभावित होगा।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 09, 2026

rajasthan today midnight private bus operators go on strike

Rajasthan Bus Operators Strike : प्रतीकात्मक फोटो-AI

Rajasthan Bus Operators Strike : नियम विरुद्ध संचालन करने वाली बसों पर राजस्थान परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में निजी बस ऑपरेटरों ने फिर हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदेशभर के निजी बस ऑपरेटर, बस मालिक और ट्रैवल्स एजेंट सोमवार मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। विभाग फिटनेस, परमिट और मॉडिफाइड वाहनों समेत सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर कार्रवाई कर रहा है।

ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के राजेंद्र शर्मा के अनुसार रविवार को बैठक में हड़ताल का निर्णय लिया गया। ऑपरेटरों का आरोप है कि फरवरी में हड़ताल खत्म कराने के दौरान हुए समझौते का विभाग ने पालन नहीं किया। उन्होंने सोमवार से ऑनलाइन बुकिंग चार्ट बंद रखने की भी घोषणा की है। ऑपरेटरों का दावा है कि हड़ताल से करीब 30 हजार बसों का संचालन प्रभावित होगा।

बस ऑपरेटरों के अनुसार, 10 अगस्त की रात 11.59 बजे से प्रदेशभर में बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद रखने का फैसला लिया गया है।

ऑनलाइन बुकिंग चार्ट खुला मिलने पर कार्रवाई

एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी बस ऑपरेटरों और ट्रैवल्स एजेंटों को निर्देश दिए हैं कि 10 अगस्त से हड़ताल खत्म होने तक किसी भी बस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जाए। सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुकिंग चार्ट बंद कर दें। हड़ताल के दौरान किसी ऑपरेटर या ट्रैवल्स एजेंसी का ऑनलाइन बुकिंग चार्ट खुला मिलने पर संगठन के नियमों के अनुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

समाधान न होने तक जारी रहेगा आंदोलन

बस ऑपरेटर्स ने कहा कि यह आंदोलन प्रदेश के बस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के हितों को लेकर है। जब तक परिवहन विभाग की कार्रवाई से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

Jodhpur : ‘कहां हैं भंवरी देवी के हत्यारोपी’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से पूछा सवाल

ये भी पढ़ें
ashok gehlot asked questions where bhanwari devi bishnoi murder accused

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 10:45 pm

Published on:

09 Aug 2026 10:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : राजस्थान में आधी रात से निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल, करीब 30 हजार बसों का संचालन होगा प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फलायर… 1500 साल पुराना गंगेश्वर महादेव मंदिर, तपोबल से हरा हुआ बरगद आज भी है जीवंत

Rajasthan
जयपुर

खजूरिया स्कूल में 150 पौधे लगाए, संरक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी

Rajasthan
जयपुर

कावड़ यात्रा से माहौल बना धर्ममय, गूंजे जयकारे

Rajasthan
जयपुर

तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा

Rajasthan
जयपुर

फोटो… हर घर तुलसी, हर आंगन हरियाली, श्याम मंदिर से वितरित किए 500 पौधे

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.