राजस्थान के 19 वर्षीय बसंत कुमार मेघवाल ने रचा इतिहास, वर्ल्ड एथलेटिक्स के ‘हाई जंप’ में जीता सिल्वर मेडल, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

अमरीका के ओरेगॉन स्थित यूजीन (Eugene, Oregon) में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स यू-20 चैंपियनशिप में भारत और राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक खबर आई है। प्रदेश के अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) के रहने वाले 19 वर्षीय एथलीट बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में 2.21 मीटर की शानदार छलांग लगाते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया है।