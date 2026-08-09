राजस्थान के 19 वर्षीय बसंत कुमार मेघवाल ने रचा इतिहास, वर्ल्ड एथलेटिक्स के ‘हाई जंप’ में जीता सिल्वर मेडल, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

Basant Kumar Meghwal
अमरीका के ओरेगॉन स्थित यूजीन (Eugene, Oregon) में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स यू-20 चैंपियनशिप में भारत और राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक खबर आई है। प्रदेश के अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) के रहने वाले 19 वर्षीय एथलीट बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में 2.21 मीटर की शानदार छलांग लगाते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया है।
इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही बसंत कुमार किसी भी आयु वर्ग की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में हाई जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप का पुरुषों का हाई जंप फाइनल मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक रहा। पोडियम फिनिश का फैसला बेहद सूक्ष्म अंतर से हुआ।
शुरुआती बढ़त: बसंत ने अपनी शुरुआत बेहद मजबूत अंदाज में की और अपने पहले ही प्रयास में 2.06 मीटर को आसानी से पार किया। 2.12 मीटर पर दूसरे प्रयास में सफलता मिली, लेकिन 2.17 मीटर को उन्होंने फिर से पहले ही प्रयास में पार कर लिया।
2.21 मीटर का पर्सनल बेस्ट: 2.21 मीटर की ऊंचाई पर बसंत ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की और अपने पर्सनल बेस्ट (Personal Best) रिकॉर्ड की बराबरी की।
ड्रामा और काउंटबैक नियम: शीर्ष तीन एथलीटों ने 2.21 मीटर की दूरी तय की, लेकिन कोई भी 2.24 मीटर को पार नहीं कर पाया। ऐसे में वर्ल्ड एथलेटिक्स के नियमों के तहत मिस हुए प्रयासों के आधार पर मेडल तय हुए
गोल्ड: युनेस अयाची (अल्जीरिया) — 2.21 मीटर (पहले प्रयास में)
सिल्वर: बसंत कुमार मेघवाल (भारत) — 2.21 मीटर (दूसरे प्रयास में)
ब्रॉन्ज: ओटिस पूल (ग्रेट ब्रिटेन) — 2.21 मीटर (तीसरे प्रयास में)
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती कस्बे अनूपगढ़ के रहने वाले 19 वर्षीय बसंत कुमार भारतीय नौसेना में पेटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं।
बसंत की इस सफलता के पीछे पूर्व भारतीय महिला हाई जंप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर सहाना कुमारी का मार्गदर्शन रहा है। उनकी ट्रेनिंग के तहत बसंत ने एक ही सीजन में अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन में 10 सेमी का अविश्वसनीय सुधार किया और अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड को 2.11 मीटर से बढ़ाकर 2.21 मीटर तक पहुंचा दिया।
जूनियर फेडरेशन कप (अप्रैल): बेंगलुरु में आयोजित जूनियर फेडरेशन कप में पहली बार 2.21 मीटर का आंकड़ा छूकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई।
एशियन U20 चैंपियनशिप (मई): हॉन्ग कॉन्ग में आयोजित 22वीं एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2.20 मीटर की छलांग लगाकर भारत के लिए स्वर्ण पदक (Gold Medal) जीता।
वर्ल्ड U20 में नया कीर्तिमान: ओरेगॉन में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन में योगदान दिया। इस प्रतियोगिता में भारत ने भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव (सिल्वर) और लॉन्ग जम्पर शहनवाज खान (ब्रॉन्ज) के साथ कुल तीन पदक जीतकर नया इतिहास रचा है।
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