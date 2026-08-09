IG Preeti Chandra : अब ‘ड्रग्स नेटवर्क’ पर शिकंजा कसने उतरीं ‘लेडी सिंघम’, सामने आया ये नया एक्शन प्लान

अपराधियों के खिलाफ अपनी कड़क कार्यशैली से 'लेडी सिंघम' की पहचान रखने वाली भरतपुर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रीति चन्द्रा एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल, डॉ चंद्रा ने अब भरतपुर रेंज में नशे के काले कारोबार और ड्रग माफियाओं के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी है। राजस्थान में तेजी से फैल रहे नशे के जाल को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए उन्होंने एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसे ‘ड्रग्स वॉरियर्स योजना’ (Drugs Warriors Scheme) नाम दिया गया है।