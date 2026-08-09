Jaipur News: दोस्तों के साथ घूमने आए युवक की बांध में डूबने से मौत, पानी में उतरा था नहाने

जयपुर। दोस्तों के साथ घूमने और नहाने के लिए दूदू क्षेत्र के छापरवाड़ा बांध पहुंचे 27 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक शनिवार शाम नहाने के लिए बांध में उतरा था, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया। दोस्तों ने उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कराई। करीब 12 घंटे बाद रविवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक का शव पानी से बाहर निकाला।