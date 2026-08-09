जयपुर: 90 साल के बुजुर्ग से 9 लाख की ठगी, मैरिज ब्यूरो बनकर 3 साल तक किया ब्लैकमेल, बदनाम करने की देते रहे धमकी

बेटे को जब पिता के बार-बार रुपए मांगने की बात कुछ अजीब लगी तो उसने उनसे इस बारे में जानकारी ली। बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी देने में बुजुर्ग पहले आनाकानी करते रहे। बाद में बेटे ने उन्हें भरोसा दिलाया और फिर पूरी बात जानी तो सारी बात निलकर सामने आई। इसके बाद बेटे ने बैंक खाते की डिटेल निकलवाकर लेन-देन की जांच की। जांच में करीब 9 लाख रुपए दिए जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दरज कर लिया है और अब पुलिस ब्लैकमेल करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस मामले में बैंक लेन-देन और अन्य जानकारी की भी जांच की जा रही है।