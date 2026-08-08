Jaipur : जर्जर मकान तोड़ते समय मिला करोड़ों का खजाना, मजदूर ने साथियों संग बांटा, 10 माह बाद खुली पोल, 5 गिरफ्तार

Jaipur Treasury : जयपुर के त्रिपोलिया बाजार के विद्याधर का रास्ता स्थित पुराने मकान को तोड़ते समय मिले कथित खजाने ने मजदूर और उसके साथियों की नीयत बदल दी। आरोप है कि मकान की तुड़ाई के दौरान मिली चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्के और हजारों पुराने चांदी के सिक्कों की जानकारी मकान मालिक को देने के बजाय मजदूर ने साथियों के साथ मिलकर माल आपस में बांट लिया। करीब 10 महीने बाद माणकचौक थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 66.400 किलो चांदी बरामद की हैं। बाकी संपत्ति की बरामदगी और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर पूछताछ जारी है।