CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा- सीना ठोककर जनता के बीच जाएं, बताएं सरकार के काम

CM Bhajanlal : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समितियों के सदस्यों में आगामी निकाय एवं पंचायत चुनावों को लेकर जोश भरते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नेताओं के होते हैं, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव कार्यकर्ताओं के हैं। इन्हें गंभीरता से लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार ने ढाई साल में जो काम किया है, उसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच साल से तुलना कर बताना है। इसलिए सीना ठोककर जनता के बीच जाएं और सरकार के काम बताएं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में विभिन्न जिलों के समिति सदस्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ भी मौजूद रहे।