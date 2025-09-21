भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस-ट्रक में टक्कर, तीन की मौत, 11 घायल

Agra Lucknow Expressway accident कन्नौज में डबल डेकर बस और ट्रक जबरदस्त टक्कर हो गई। जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।‌ जहां एक यात्री को मृत घोषित कर दिया गया।‌ इसी बीच एक तेज रफ्तार कार फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकरा गई। जिसमें सवार दो में से एक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कन्नौज पुलिस ने बताया कि बस में कुल 35 यात्री सवार थे।‌ जिसमें 11 घायल है।‌ तिर्वा थाना प्रभारी ने बताया कि कुल तीन लोगों की मौत हुई है। घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 187 किलोमीटर की है।