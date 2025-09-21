Patrika LogoSwitch to English

कन्नौज

भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस-ट्रक में टक्कर, तीन की मौत, 11 घायल

Agra Lucknow Expressway accident आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा हो गया। स्लीपर बस में आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य के दौरान एक कार ने टक्कर मार दी। जिसमें एक कार सवार की मौत है।

कन्नौज

Narendra Awasthi

Sep 21, 2025

गालों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब

Agra Lucknow Expressway accident कन्नौज में डबल डेकर बस और ट्रक जबरदस्त टक्कर हो गई। जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।‌ जहां एक यात्री को मृत घोषित कर दिया गया।‌ इसी बीच एक तेज रफ्तार कार फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकरा गई। जिसमें सवार दो में से एक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कन्नौज पुलिस ने बताया कि बस में कुल 35 यात्री सवार थे।‌ जिसमें 11 घायल है।‌ तिर्वा थाना प्रभारी ने बताया कि कुल तीन लोगों की मौत हुई है। घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 187 किलोमीटर की है।

ये भी पढ़ें

टीईटी मामला: पांच रिट होगी फाइल, पूर्व अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया, विशेषज्ञ अधिवक्ताओं को किया गया हायर
उन्नाव
image

दिल्ली से बलिया जा रही थी डबल डेकर बस

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तिर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली से बलिया जारी डबल डेकर स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय अधिकांश यात्री स्लीपर बस में सो रहे थे। टक्कर के बाद मौके पर कोहराम मच गया।

यूपीडा और तिर्वा पुलिस ने चलाया राहत और बचाव कार्य

मौके पर पहुंची यूपीडा और तिर्वा पुलिस की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया।‌ 11 घायलों को तिर्वा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जहां एक यात्री को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य गंभीर रूप से घायल को सैफई रेफर कर दिया गया।

मृतकों में एक बिहार का

कन्नौज पुलिस ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने फायर ब्रिगेड में टक्कर मार दी। जिसमें एक कर सवार की मौत हो गई। जबकि दूसरा अन्य घायल है। जिसका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी अस्पताल पहुंच गए। जहां उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की। घायलों से भी हाल-चाल पूछा। मरने वालों में 22 वर्षीय हर्ष आनंद पटना निवासी पटना बिहार, संजू चौरसिया निवासी अयोध्या, 25 वर्षीय अंकित निवासी मैनपुरी के रूप में शिनाख्त हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

संबंधित विषय:

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 12:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस-ट्रक में टक्कर, तीन की मौत, 11 घायल

