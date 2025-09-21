भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस-ट्रक में टक्कर, तीन की मौत, 11 घायल

Agra Lucknow Expressway accident कन्नौज में डबल डेकर बस और ट्रक जबरदस्त टक्कर हो गई। जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जहां एक यात्री को मृत घोषित कर दिया गया। इसी बीच एक तेज रफ्तार कार फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकरा गई। जिसमें सवार दो में से एक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कन्नौज पुलिस ने बताया कि बस में कुल 35 यात्री सवार थे। जिसमें 11 घायल है। तिर्वा थाना प्रभारी ने बताया कि कुल तीन लोगों की मौत हुई है। घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 187 किलोमीटर की है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तिर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली से बलिया जारी डबल डेकर स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय अधिकांश यात्री स्लीपर बस में सो रहे थे। टक्कर के बाद मौके पर कोहराम मच गया।
मौके पर पहुंची यूपीडा और तिर्वा पुलिस की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। 11 घायलों को तिर्वा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जहां एक यात्री को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य गंभीर रूप से घायल को सैफई रेफर कर दिया गया।
कन्नौज पुलिस ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने फायर ब्रिगेड में टक्कर मार दी। जिसमें एक कर सवार की मौत हो गई। जबकि दूसरा अन्य घायल है। जिसका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी अस्पताल पहुंच गए। जहां उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की। घायलों से भी हाल-चाल पूछा। मरने वालों में 22 वर्षीय हर्ष आनंद पटना निवासी पटना बिहार, संजू चौरसिया निवासी अयोध्या, 25 वर्षीय अंकित निवासी मैनपुरी के रूप में शिनाख्त हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।