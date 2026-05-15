सत्ता और विपक्ष का अनोखा संगम: अखिलेश की पीठ पर हाथ रखकर दिलासा देते नजर आए ब्रजेश पाठक, यूजर बोले- असलियत यही है

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के छोटे भाई प्रतीक के अंतिम संस्कार के मौके पर शमशान घाट में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनोखा संगम दिखा। शमशान घाट पर मौजूद अखिलेश यादव और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें समझा रहे हैं। इस दौरान अखिलेश ने भी डिप्टी सीएम का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। अखिलेश और ब्रजेश के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर ने प्रतिक्रिया दी है।