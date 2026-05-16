आईएमडी का 22 मई तक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट, इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश

IMD alert: मौसम विभाग में दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार 26 मई को केरल में आने की संभावना है जो निश्चित तिथि से 4 दिन पहले आ रहा है। इधर मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 16 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना है। इससे जनजीवन प्रभावित रहेगा। इसी प्रकार 19 मई, 20 मई, 21 मई और 22 मई के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन क्षेत्रों के जिलों में भीषण लहर (heat wave) चलने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी काफी वृद्धि होगी। ‌