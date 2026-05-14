प्रयागराज में आंधी तूफान का तांडव:  मरने वालों की संख्या हुई 21, मिलेगी चार-चार लाख रुपए की मदद

Storm wreaks havoc in Prayagraj: प्रयागराज में बुधवार को आए आंधी तूफान में जान माल को काफी नुकसान हुआ है। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। ‌प्रशासन मृतक परिजनों और घायलों को राहत पहुंचाने में लगी है। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने बताया कि मरने वालों की संख्या में समय के साथ वृद्धि हो रही है। अब-तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। पशुओं के भी मौत होने की जानकारी मिल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की आंधी पानी के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ठिकाना बना ले गहरे तालाब नदी के पास न जाए। इससे खतरा हो सकता है।बच्चों का भी ध्यान रखें। ‌