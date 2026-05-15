प्रयागराज में आंधी-तूफान से मरने वालों की संख्या हुई 26, नौ महिलाएं शामिल, डीएम ने की आर्थिक मदद की घोषणा

Heavy damage due to storm in Prayagraj: प्रयागराज में बुधवार 13 में को आंधी तूफान के कारण भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान 16 घर भी गिर गए हैं। जान-माल का भी काफी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। सबसे अधिक नुकसान हंडिया तहसील में हुआ है। यहां पर तीन महिलाओं सहित आठ लोगों की मौत हो गई है। सोरांव क्षेत्र में दो महिलाओं सहित सात लोगों की मौत हुई है, जबकि फूलपुर में एक महिला सहित 6 लोगों की, मैजा में दो महिलाओं सहित चार लोगों की और सदर में एक की मौत हुई है। जिलाधिकारी ने शासन से मिलने वाली आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ‌