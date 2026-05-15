Prayagraj: बनारस में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी का मामला, हाईकोर्ट ने दी जमानत

उत्तर प्रदेश के बनारस में गंगा नदी की बीच धार में रोजा इफ्तार पार्टी का वीडियो सामने आया था। जिसमें नाव में बैठकर चिकन बिरयानी खाई गई थी और हड्डियों को गंगा नदी में फेंकने की घटना हुई थी। मार्च 2026 को हुई इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त था। भाजपा युवा मोर्चा के रजत जयसवाल ने इस संबंध में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। मामला पंचगंगा घाट से जुड़ा हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष रजत जयसवाल की तहरीर पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।