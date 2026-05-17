प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पार्टनर ने ही दिया वारदात को अंजाम, थाने में किया सरेंडर

दरअसल, यह घटना नैनी थाना क्षेत्र के मडोका रोड की है, जहां प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले में पार्टनर से विवाद होने के बाद अरविंद भारतीय नामक युवक ने उसके पार्टनर अजहरुद्दीन उर्फ बुद्धू (37) को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों साथ ही काम किया करते थे। रविवार की शाम अजहरुद्दीन अरविंद के कार्यालय में गया था और इसी बीच कारोबार को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद अरविंद भारतीय ने अजहरुद्दीन की कनपटी पर असला से फायरिंग कर दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान अरविंद के कुछ अन्य साथी भी मौके पर मौजूद थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी वहां से भाग निकले और अतरसुईया थाने में सरेंडर कर दिया।