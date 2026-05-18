मेरठ में दरिंदगी की हदें पार: छात्रा को अगवा कर उतारा मौत के घाट; चेहरा-हाथ जलाए, गैंगरेप की आशंका

मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी के मुताबिक छात्रा उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी। रास्ते में आरोपी ने छात्रा के मोबाइल फोन में दूसरे युवक के साथ चैट देख ली, जिसके बाद उसे शक हो गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर उसने छात्रा का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ईंख के खेत में फेंक दिया गया। पुलिस अब आरोपी के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।