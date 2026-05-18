मुझे अजीब फील हो रहा, भगवान मुझे बचा लेना, परीक्षा देने निकली छात्रा की 3 दिन बाद मिली लाश, मोबाइल नोट ने खोल दिए कई राज

परिजनों का कहना है कि आरोपी पहले से छात्रा को परेशान करता था। गांव में इस मामले को लेकर पंचायत भी हो चुकी थी। जिसमें आरोपी ने माफी मांगी थी। इसके बावजूद उसकी हरकतें बंद नहीं हुईं। परिवार ने बताया कि इसी वजह से करीब छह महीने पहले उन्होंने गांव छोड़कर मेरठ शहर में किराए का मकान ले लिया था। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।