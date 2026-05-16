बहराइच में जलती महिला घर से चीखते हुए बाहर भागी: आग लगी थी, फिर भी सौतेले भाइयो ने जमीन पर पटककर पीटा

बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र के नूरुद्दीनचक गांव में शनिवार तड़के करीब तीन बजे एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां रहने वाली 38 वर्षीय चंदा अपने पति राजीव के साथ घर में मौजूद थी। तभी अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि महिला बुरी तरह झुलस गई। दर्द से चीखती हुई वह किसी तरह घर से बाहर भागी। पति राजीव ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। तब तक महिला के कपड़े पूरी तरह जल चुके थे। वह गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। हालत बिगड़ती देख राजीव उसे बाइक से अस्पताल ले जाने लगा। इसी दौरान रास्ते में महिला के सौतेले भाई और भतीजे पहुंच गए।