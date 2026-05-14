बहराइच में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान, सुहेलदेव की जाति पर उठाए सवाल, 2027 चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान

उन्होंने यह भी कहा कि यदि AIMIM का बहराइच से एक भी विधायक जीत गया। तो दरगाह मेला लगने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उनके मुताबिक यह मेला आपसी भाईचारे और आस्था का प्रतीक है। जिसे रोकने की कोशिश किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दी जाएगी। शौकत अली के बयान के बाद जहां AIMIM कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं विरोधी दलों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने की तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुहेलदेव की पहचान और जातीय राजनीति को लेकर दिया गया यह बयान आने वाले समय में पूर्वांचल और तराई क्षेत्र की राजनीति में नया मुद्दा बन सकता है।