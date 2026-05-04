Bahraich News: तीन मासूमों के सिर से उठा पिता का साया: आम के पेड़ से लटका मिला युवक शव, गांव में पसरा मातम

Bahraich News: बहराइच जिले के नानपारा क्षेत्र के गोकुलपुर गांव में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। गांव के लोग रोज की तरह सुबह खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर आम के बाग में पेड़ से लटके एक युवक के शव पर पड़ी। यह दृश्य देखकर ग्रामीण घबरा गए और तुरंत गांव में खबर फैला दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। जैसे ही मृतक की पहचान गांव के ही रहने वाले करीब 30 वर्षीय विनोद, पुत्र जिलेराम लोधी के रूप में हुई। वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। विनोद अपने पीछे तीन छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। जिनके सिर से अचानक पिता का साया उठ गया।