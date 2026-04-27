बहराइच घर में सोते समय पति-पत्नी को सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुई मौत, एक साथ उठी अर्थी तो नम हो गई हर आंखें

बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पडरिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। यहां एक युवा दंपती की सांप के काटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय सुनील और उनकी 25 वर्षीय पत्नी सपना रात में खाना खाने के बाद अपने घर में जमीन पर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि देर रात एक जहरीला सांप घर के अंदर घुस आया। और सो रहे दोनों पति-पत्नी को डस लिया। अचानक दर्द और घबराहट के कारण दोनों चीखने-चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे। कमरे में सांप को देखकर सभी के होश उड़ गए। परिवार में अफरा-तफरी मच गई।