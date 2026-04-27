टेंट लगाने निकला था इंद्रसेन, नहर किनारे मिला खून से लथपथ मिला शव… परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जानकारी के मुताबिक, इंद्रसेन टेंट लगाने का काम करता था। वह रविवार शाम को बड़ेरिया गांव में एक कार्यक्रम के लिए टेंट लगाने निकला था। लेकिन रात में घर वापस नहीं लौटा। परिजनों को उम्मीद थी कि वह काम में व्यस्त होगा। लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर ने सब कुछ बदल दिया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि मृतक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान हैं। शरीर से काफी खून बह चुका था। जिस जगह शव मिला। वहां आसपास संघर्ष के भी संकेत मिले हैं। जिससे आशंका जताई जा रही है कि घटना के पीछे कोई आपराधिक वारदात हो सकती है।