पुतला दहन के दौरान बड़ा हादसा: बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल आग से झुलसीं, लखनऊ रेफर

बहराइच जिला मुख्यालय पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उस समय हड़कंप मच गया। जब पुतला दहन के दौरान अचानक आग तेज हो गई। उसकी लपटें पास खड़ी सदर विधायक अनुपमा जायसवाल तक पहुंच गईं। इस हादसे में उनका चेहरा झुलस गया। जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी फैल गई। यह कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रही थीं। चौराहे पर पहुंचकर जैसे ही पुतला जलाया गया। आग अचानक भड़क उठी और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और किसी तरह स्थिति संभाली। घायल विधायक को तुरंत जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया।